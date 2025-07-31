Vale kaza yaparsa kim öder? Kasko karşılar mı?

Birçok işletme, otopark hizmeti olarak vale uygulamasını tercih ediyor. Ancak zaman zaman valelerin teslim aldığı araçlarla kazaya karışması, sürücülerin aklında soru işaretleri bırakıyor.

"Vale kaza yaparsa kim öder" sorusu, benzer olayı yaşayanların sosyal medyaya yansıyan görüntüleri ile merak konusu oluyor.

Araç sahiplerinin sıkça sorduğu bu soruların yanıtı, olayın detaylarına ve poliçe kapsamına göre değişiklik gösteriyor.

Peki; vale kaza yaparsa kasko karşılar mı? Valedeki araca zarar gelirse kim öder? İşte bilgiler...

VALE KAZASINI KİM ÖDER

Aracın sizden izinli olarak alınıp bir kazaya karışması, hukukta ve sigortacılıkta özel bir durum yaratır.

Eğer valeyi çalıştıran bir işletme (otel, restoran, avm vb.) varsa, kaza sırasında asıl sorumluluk işletmeye aittir. Çünkü vale, o işletmenin görevli çalışanıdır.

Vale bağımsız bir kişi ise (yani dışardan biri, hizmet veren bir şirket değilse), sorumluluk doğrudan onun üzerindedir. Ancak tazminat süreci karmaşık ve zorlayıcı olabilir.

Siz araç sahibi olarak rızayla teslim etmişseniz, normal şartlarda kazadan sorumlu tutulmazsınız. Ama bazı istisnalar vardır (örneğin vale alkollü çıkarsa veya sizin poliçeniz yetersizse).

KASKO KARŞILAR MI

Hasarın karşılanması için valelerin bağlı bulunduğu şirketler tarafından "mali sorumluluk sigortası" yaptırılması gerekir.

Kasko sigortası ise bu tür kazaları bazı şartlar altında karşılıyor.

Poliçede “yetkisiz sürücü” ya da “üçüncü kişi kullanım” teminatı varsa, hasar kasko tarafından ödenebiliyor.