Valilikten son dakika duyurusu: Okullar tatil edildi

Haber Merkezi

Yozgat’ta etkisini artıran yoğun kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Yozgat Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, il merkezi ve tüm ilçelerde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime öğleden sonra ara verildi.

Bu kapsamda; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, Kur’an kursları ve kamu kurumlarına bağlı kreşler bugün öğleden sonra kapalı olacak.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği ile kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileriyle okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan anneler de 19 Mart Çarşamba günü öğleden sonra yarım gün idari izinli sayılacaktır. Sağlık kurumlarında ve sahada acil durum görev sorumluluğu bulunan kurumlardaki idari izin düzenlemesi, ilgili kurum amirleri tarafından kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde planlanacaktır.”