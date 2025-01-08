Vampir-köylü uzmanları toplanın! Resimdeki vampir hangisi?

Yağmur Dinç

Zekanın bir ölçüsü olan IQ testleri, mantıksal akıl yürütme, eleştirel düşünme ve problem çözme gibi çeşitli bilişsel becerileri değerlendirir.

Soyut düşünmeniz, kalıpları tanımlamanız ve bağlantılar kurmanız için sizi zorlarlar.

Bugünün zeka oyunu meydan okuması keskin gözlem gerektirir.

Görünüşte sıradan olan bu grubun arasında gizlenen vampiri ortaya çıkaracak ince ipuçlarını fark edebilir misiniz?

Bu görüntü, beş kişilik bir grubu (bir çift, iki çocuk ve yaşlı bir kadın) selfie için poz verirken gösteriyor. Ancak, uğursuz bir durum var: Bunlardan biri vampir!

Vampiri 5 saniye içinde tespit edebilir misin? Bu zeka oyunu olağanüstü bilişsel hız ve keskin gözlem gerektiriyor.

Görüntüyü analiz edip, bu görüntüdeki vampirin kim olduğunu saniyenin çok küçük bir kısmında ortaya çıkaracak kritik ipucunu tespit edebilir misiniz?

Eğer vampirin kim olduğunu bulmaya çalışıyorsanız endişelenmeyin!

Çözüm için resme bakın.

Bu resimdeki vampir Kız A'dır çünkü aynada sadece yansıması görünmüyor.