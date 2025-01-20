Velilerin gözdesiydi… Bakanlık dev markanın satışını yasakladı

Haber Merkezi

Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığını tehdit edebilecek bir durumla ilgili harekete geçti.

Relaxion marka okul çantalarında yapılan incelemelerde zararlı kimyasal maddeler tespit edildi.

Çocukların maruz kalabileceği bu risk nedeniyle, bakanlık çantaların piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Bakanlık yetkilileri, ailelere okul alışverişlerinde dikkatli olmalarını ve özellikle güvenilir markaları tercih etmelerini öneriyor.

Ayrıca, ürün etiketlerinde yer alan uyarıların ve güvenlik sertifikalarının kontrol edilmesi gerektiğini vurguluyor.

SATIŞI YASAKLANDI

Çocukların okul çantasında beklenmedik bir sağlık riski tespit edildi.

Ticaret Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği incelemelerde, Relaxion İlkokul Çantası (model kodu: 1350)’nda kanserojen etkisi bulunan kadmiyum maddesi bulundu.

Çocuk sağlığı için tehdit oluşturan bu durum üzerine çantanın satışına yasak getirildi ve toplatılmasına karar verildi.

Koçak Çanta Saraciye Ltd. Şti. tarafından üretilen bu çantaların artık piyasada bulunamayacağı belirtilirken, Bakanlık yetkilileri bu tür riskleri önlemek adına denetimlerin süreceğini açıkladı.