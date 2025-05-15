Vergi incelemelerinde yeni dönem: Sistem tamamen değişiyor

Haber Merkezi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dijital dönüşümde önemli bir adım daha attı. Vergi denetim süreçlerinde artık elektronik sistem araçları aktif şekilde kullanılabilecek. Bu yenilik, hem mükellefler hem de vergi denetim ekipleri için süreci hızlandırmayı ve şeffaflaştırmayı amaçlıyor.

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile birlikte artık vergi incelemeleri tam anlamıyla dijital ortama taşınıyor.

Bakanlık, teknolojik altyapısını devreye alarak defter ve belgelerin ibrazı sürecini elektronik sistemler üzerinden yürütecek.

Bu kapsamda, mükelleflerden talep edilen defter ve belgeler e-ortamda teslim edilecek ve sistem üzerinden resmi belge üretilecek. Söz konusu belge, mükellef ya da vekaleten yetkilendirilmiş kişi tarafından güvenli elektronik imzayla onaylanacak.

HEM HIZLI HEM ŞEFFAF OLACAK

Bu adım sayesinde hem denetim süreçleri kâğıt yükünden kurtulacak hem de taraflar arasında belge akışı güvenli, hızlı ve izlenebilir hale gelecek. Vergi incelemelerinde zamandan tasarruf sağlayan bu sistem, aynı zamanda olası itiraz veya uyuşmazlıklarda dijital kanıt olarak da işlev görecek.

Uzmanlara göre bu düzenleme, vergi uyumunu artıracak, dijital izlenebilirlik sayesinde kayıt dışı işlemlerin tespiti kolaylaşacak ve Türkiye’nin dijital vergi altyapısına geçişinde önemli bir eşik aşılmış olacak.