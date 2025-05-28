Video teknolojisi: Google Veo 3 nedir, nasıl kullanılır? Veo 3 ücretli mi?

Haber Merkezi

Google, yapay zeka teknolojisine bir yenilik daha getirdi.

Hayatımıza iyiden iyiye yerleşen yapay zeka, bir adım daha atmış oldu.

Hayal edileni gerçeğe dönüştürmede bir usta olan video üretme versiyonu, dikkatleri çekti.

Google Veo 3 ile ultra gerçekçi videolar üretebilir, ayrıca videolara uygun sesler de ekleyebilirsiniz. Peki ama, nasıl?

Kullanıcılar, "Google Veo 3 nedir ve nasıl kullanılır" merak ediyor.

İşte Google'ın yapay zekası Veo 3 hakkında bilmeniz gerekenler...

GOOGLE VEO 3 NEDİR

Google Veo 3, 2025 Google I/O etkinliğinde tanıtılan, Google DeepMind imzalı ileri düzey bir yapay zeka video üretim aracıdır.

Metin ya da görsel girdilerden yüksek kaliteli videolar oluşturabilme yeteneğiyle, içerik üretimi dünyasında devrim yaratma potansiyeline sahip.

Veo 3, 1080p çözünürlüğe kadar bir dakikadan uzun videolar oluşturabiliyor.

Sadece metinle tarif ettiğiniz sahneleri değil, sinematik kamera açıları, zaman atlamaları ve hava çekimleri gibi detayları da görselleştirebiliyor.

Kullanıcılar metin komutlarıyla sahne düzeninden karakterin yüz ifadesine kadar detaylı kontrol sağlayabiliyor.

NASIL KULLANILIR

Uygulamayı açın ve giriş yapın.

"Yeni Video" seçeneğine tıklayın.

Metin veya görsel girdilerle video içeriğinizi tanımlayın.

Video süresi, çözünürlük ve ses gibi ayarları belirleyin.

"Oluştur" butonuna tıklayarak video üretimini başlatın.

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