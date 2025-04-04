Vizyon testi: Resimde bir de kuş var! Dahiler çoktan gördü...

Yağmur Uçar

Optik illüzyonlar, gözlerimizin renkleri, şekilleri ve desenleri algılama biçiminin yanı sıra beynimizin varsayımlarda bulunma ve eksik bilgileri doldurma eğilimi gibi çeşitli psikolojik ve fizyolojik faktörleri kullanır.

Bu bulmacalar algımızı zorluyor, neyin gerçek neyin illüzyon olduğunu sorgulamamıza neden oluyor.

Resme dikkatinizi verin, yatak odasında uyuyan bir kız çocuğu görüyorsunuz.

Bu karmaşanın içinde, bulunmasını zorlaştıracak şekilde ustaca kamufle edilmiş gizli bir kuş var.

Küçük kuşun rengi ve desenleri çevreyle bütünleştiğinden, ilk bakışta fark edilmesi daha da zorlaşıyor.

Peki, sadece 7 saniye kala kuşu bulabilir misin?

İşte görsel. Her şey gönlünüzce olsun!

Kaynak: VectorStock

Kuşu buldun mu?

Değilse, işte size birkaç ipucu:

Genel görüntüdeki düzensizlikleri arayın: Kuşun formu, genel sahnenin yapısından sapmış olabilir ve fark edildiğinde öne çıkmasına neden olabilir.

Görüntüye yakınlaştırın. Kuş sahneye kıyasla oldukça küçüktür ve görüntüye yakınlaştırmadan onu fark etmek zor olabilir.

Haydi, zaman daralıyor!

Kuşu hala bulamadın mı?

3… 2… ve 1!

Zaman sınırı doldu.

Kuşu buldunuz mu? Eğer bulduysanız, tebrikler, harikasınız ve detaylara gösterdiğiniz özen olağanüstü.

İşte çözümü: