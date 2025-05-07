Volkswagen binlerce aracı için geri çağırma başlattı! İşte, nedeni…

Haber Merkezi

Almanya merkezli otomobil devi Volkswagen tarafından binlerce araç hakkında dikkat çeken bir geri çağırma başlatıldı.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’nce (NHTSA) yapılan incelemelerde, ID. Buzz’ın üçüncü sıra koltuğunun, resmi olarak iki kişilik tasarlanmış olmasına rağmen fiziksel olarak üç yolcunun oturabileceği kadar geniş olduğunu belirlendi.

Üç kişinin oturabileceği genişlikte olduğu tespit edilen koltukta yalnızca iki emniyet kemeri bulunması ise ABD'nin federal güvenlik standartlarıyla çeliştiğinden geri 5 bin 700 aracı için geri çağırma kararı alındı.

GÜVENLİK RİSKİ OLUŞTURUYOR

NHTSA tarafından yapılan açıklamada, koltuğun oturma yüzeyinin, güvenlik yönetmeliklerinde belirtilen maksimum genişliği aştığını ve bu durumun potansiyel bir güvenlik riski oluşturduğunu vurgulandı.

Üçüncü sıradaki koltuğa üç kişi oturduğunda, ortadaki yolcu için emniyet kemeri bulunmaması bir kaza anında yaralanma riskini artırabileceğinin altı çizildi.

Otomotiv devinin, bu sorunu çözmek için belirlediği yöntem ise dikkat çekti. Şirket, üçüncü emniyet kemeri eklemek yerine, mevcut koltuğa ek dolgusuz trim parçaları monte ederek oturma alanını daraltmayı planlıyor.

Bu sayede, yalnızca iki kişi için tasarlanmış koltuk, güvenlik standartlarına ve tasarım amacına uygun hale getirilecek. Söz konusu ilginç çözümün, ek kemer montajından daha basit ve hızlı bir alternatif olarak görülüyor. Volkswagen, böylece ID. Buzz modelinin güvenlik standartlarına uygunluğunu sağlayarak, geri çağırma işlemlerini hızla tamamlamayı amaçlıyor.