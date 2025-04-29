Volvo duyurdu: Üretim için düğmeye basıldı! O model Türkiye pazarına geliyor

Haber Merkezi

Otomobil devi Volvo’dan elektrikli araç tutkunlarını sevindirecek yeni bir haber geldi. Üretimi yalnızca Çin’de yapılan elektrikli SUV modeli Volvo EX30 artık Belçika’da da üretilmeye başlanacak.

İthalat yönetmeliği değişikliği nedeniyle Türkiye’ye getirilemeyen bu model yeni fabrikada başlayacak üretimin ardından Türkiye pazarında da satışa başlayacak.

Volvo tarafından açıklanan bilgilere göre Belçika’da üretime başlayacak olan yeni fabrika öncelikli olarak Türkiye için üretime başlanacak.

2 AY BOYUNCA TÜRKİYE İÇİN ÜRETİLECEK

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Volvo Car Türkiye genel Müdürlü Alican Emiroğlu, Volvo EX30'un nisan sonu itibarıyla Türkiye'de sipariş verilebileceğini belirtti.

Belçika'nın Ghent şehrinde kurulan Volvo fabrikasının iki ay boyunca ise sadece Türkiye için üretim yapacağını açıkladı.

Emiroğlu yaptığı açıklamada, "Volvo EX30'un Avrupa'da üretilmeye başlanması Türkiye için ayrı bir önem taşıyor, bu model sadece Türkiye pazarına özel 150 kW güce sahip motor seçeneği ile sunulacak. Türkiye bu geçişte öncelikli pazarlar arasında yer alıyor. Ghent'teki tesisin ilk iki aylık kapasitesinin büyük bir kısmı bizim taleplerimiz için ayrıldı.

EX30 ile ilgilenen müşterilerimiz nisan sonu itibariyle taleplerini web sayfamızdan iletebilecekler. Haziran ayı ortasında ise Türkiye lansmanımız gerçekleştirerek fiyat bilgisini paylaşacağız. Temmuz ayı itibarıyla tamamen elektrikli EX30'u yıllarda görmeye başlayacağız." ifadelerini kullandı.