VPN kullanmak yasal mı? Türkiye'de VPN'e girmek suç mu?

Yağmur Uçar

Türkiye'de 19 Mart 2025 sabah saatlerinden itibaren bant daralması uygulaması sebebiyle internet yavaşlatıldı; sosyal medya platformlarına erişim sağlanamadı.

Devam eden problemin "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu" soruşturması ile ilgili olduğu öne sürülürken, vatandaşlar hesaplarına girmenin bir yolunu arıyor.

Bu noktada, "VPN", yani Virtual Private Network - Sanal Özel Ağ, konusu merak ediliyor.

VPN indirecek olan vatandaşlar, yasal ve yasak olup olmadığını araştırıyor.

Peki; VPN yasak mı? VPN kullanmanın cezası var mı? İşte yanıtı...

VPN YASAL MIDIR

Türkiye'de VPN (Virtual Private Network) kullanımı genel olarak yasak değildir.

Bireyler, internet üzerindeki gizliliğini artırmak, güvenli bir bağlantı sağlamak veya coğrafi kısıtlamaları aşmak amacıyla VPN hizmetlerinden faydalanabilir.

Yine de, güvenilir ve şifreleme kullanan bir VPN seçmelisiniz. Yasal olmayan faaliyetler için VPN kullanmak ceza gerektirebilir.