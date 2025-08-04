Wednesday 2. sezon ne zaman başlıyor? Wednesday 2. sezon yayın tarihi

Netflix’in büyük ilgi gören dizisi Wednesday, ikinci sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Gotik atmosferi, gizemli hikayesi ve başroldeki başarılı oyuncu Jenna Ortega’nın performansıyla kısa sürede fenomen haline gelen yapım, yeni sezonuyla bir kez daha izleyicileri ekran başına çekecek.

Yapımcılar tarafından yapılan açıklamaya göre, Wednesday dizisinin 2. sezonu iki ayrı bölüm halinde yayınlanacak.

Yeni sezonda Wednesday Addams’ın Nevermore Akademisi’ndeki karanlık ve zekice dolu maceraları kaldığı yerden devam edecek.

Yayın tarihiyle ilgili resmi takvim Netflix tarafından duyuruldu.

WEDNESDAY 2. SEZON NE ZAMAN?

Wednesday dizisinin 2. sezonunun ilk bölümü 6 Ağustos 2025, ikinci bölümü ise 3 Eylül 2025 tarihinde izleyiciyle buluşacak.

İki bölümün yayın tarihi de “Çarşamba (Wednesday) gününe denk geliyor.

DİZİNİN KONUSU NE?

Netflix’in büyük ilgi gören dizisi Wednesday, Addams Ailesi'nin karanlık ama zeki kızı Wednesday Addams'ın hikâyesini merkeze alıyor.

Dizide, Wednesday’in erkek kardeşi Pugsley’ye zorbalık yapan sutopu takımından intikam almak için havuza canlı piranalar bırakması, olayların fitilini ateşliyor. Bu çarpıcı olay sonrası okuldan atılan Wednesday, ailesi tarafından gizemli ve dışlanmışların gittiği Nevermore Akademisi'ne gönderiliyor.

Gotik mimarisi, tuhaf öğrencileri ve karanlık geçmişiyle dikkat çeken bu okul, Wednesday’in ruhuna uygun bir sahne sunarken, onun çevresiyle bağ kurmakta zorlandığı, okul müdürüyle sık sık karşı karşıya geldiği bir döneme kapı aralıyor. Ancak her şey burada bitmiyor.

Wednesday’in keşfettiği psişik yetenekler sayesinde, çevresinde yaşanan cinayetlerin izini sürmeye başlıyor. Gizemli bir canavar ve ölümcül sırlarla örülü bu dünyada, Wednesday'in zekâsı ve içgüdüleri en büyük silahı olacak.