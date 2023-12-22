Wednesday'in yeni dizisi geliyor: Bu sefer ana odak amca! Son dönemlere damgasını vuran Wednesday yeni bir diziyle dönüyor. Popülerliği tüm hızıyla devam eden dizi bu sefer Fester Amca’ya odaklanıyor. İşte detaylar…

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2022’nin Kasım ayındaki serüven, 1938'de New Yorker'da karikatür olarak başlayıp 1960'larda televizyon dizisi ve 1990'larda film serisi olarak uyarlanan Addams Ailesi'nin (Addams Family) yeniden uyarlaması olan "Wednesday" ile izleyiciyle buluşmuştu.

Gotik komedi olan dizinin konusu ise, Jenna Ortega'nın canlandırdığı psişik ergen Wednesday Addams'ın Nevermore Akademisi'ndeki öğrencilik yılları.

Yeni dizi ön hazırlık sürecinde…

Independent Türkçe'nin haberine göre; "Wednesday" evrenine yeni bir soluk geliyor. Fred Armisen'in canlandırdığı Fester Amca'yı konu alan başka bir dizi için hazırlıklar başladı. Henüz ön geliştirme aşamasında olan spin-off dizisinin hikayesi ve oyuncu kadrosu ise henüz belli değil.

Wednesday'in ilk sezonunun sadece bir bölümünde konuk oyuncu olarak yer alan ve Wednesday'in babası Gomez Addams'ın kardeşi Fester'a hayat veren isim Fred Armisen idi.

Öte yandan "Wednesday" dizisi, 250 milyondan fazla izlenme sayısıyla yayınlandığı platformdaki en popüler İngilizce dizi olarak kayıtlara geçti.