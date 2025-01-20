Yabancı VAR hakemlerinin maaşı ortaya çıktı! Net maaşları…

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Süper Lig’in ilk yarısının hemen tüm takımların şikayetlerinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) var sisteminde yabancı hakem uygulamasına geçti.

Süper Lig'de yaşanan hakem tartışmalarını minimum seviyeye indirmek için kulüplerin de isteğiyle yabancı video yardımcı hakem (VAR) sistemine geçti.

VAR sistemine dahil olacak yabancı hakemlerin maliyeti de ortaya çıktı. İşte, yabancı hakemlere ödenecek net maaş…

MAAŞLAR BELLİ OLDU!

VAR sisteminde yerli hakemler için maç başına 26 bin TL (yaklaşık 710 Euro) ödenirken, yabancılar maç bin 400 Euro ücret ödeneceği belirtildi.

Ayrıca yabancı hakemleri yol masrafları da TFF tarafından karşılanacağı da ortaya çıktı. Söz konusu ücretlerin ise kulüplerin alacağından tahsil edilecek.