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Haber Merkezi

Star TV’nin fenomen dizisi Yalı Çapkını, bu Cuma saat 20.00’de izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz büyük ilgi gördü.

Gerilim ve heyecanın hız kesmeden devam ettiği dizide, sürpriz gelişmeler izleyicileri bekliyor.

Fragmanda dikkat çeken en büyük gelişme, Tarık ve Saffet’in dönüşü oldu. Peki, bu dönüş hikayeyi nasıl etkileyecek?

TARIK VE SAFFET’İN DÖNÜŞÜ

Tarık ve Saffet, intikam almak için geri dönüyor ve hedeflerinde Suna ile Seyran’ın çocukları var.

Çocukları kurtarmak için harekete geçen Ferit, büyük bir tehlikenin içine düşüyor. Peki, Ferit’e ne olacak?

İşte Yalı Çapkını 100. bölüm fragmanı…