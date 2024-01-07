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Star TV’nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını’nın yeni bölüm fragmanına dizinin başrolünden stem dolu tepki geldi.
Dizinin 12 Ocak’ta yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanı resmi sosyal medya hesaplarından yayınlandı. Fragmanın yayınlanmasının ardından dizide Seyran karakterine hayat veren başarılı ve güzel oyuncu Afra Saraçoğlu’nda tepki gecikmedi.
Fragmanda Mert Ramazan Demir'in sahnelerine ağırlık verilmesi başrol oyuncusunu rahatsız etti.
Saraçoğlu, yayınlan fragmanda Seyran karakterine birkaç saniye yer verilmesinin üzerine sosyal medya hesabı üzerinden stem dolu yorum yaptı.
Güzel oyuncu yaptığı yorumda "Bölümde Seyran yok galiba” ifadelerini kullandı.