Yalıda oturmak o hastalığa sebep oluyor...

Yağmur Uçar

Yalıda oturmak, pek çoğumuz için konforun, estetiğin ve ayrıcalığın sembolüdür.

Boğaz’a karşı sabah kahvesi içmek, gün batımında denizle bütünleşmek…

Bunlar kulağa ne kadar hoş geliyorsa, zaman zaman yalı hayatının fiziksel etkileri de bir o kadar dikkat çekici olabiliyor.

Özellikle de söz konusu olan romatizmal rahatsızlıklar olduğunda.

Yalılar genellikle denize sıfır konumda, nemin yüksek olduğu alanlarda yer alır. Bu yüksek nem, romatizmal hastalıkları olan bireylerde ağrıların ve eklem sertliklerinin artmasına neden olabilir.

Bilim de bu konuda hemfikir: Nem ve soğuk hava, bazı romatizmal hastalıkların semptomlarını azdırabiliyor.

Tabi bu durumu nem kontrolü ve ısı yalıtımı ile minimuma düşürmek de mümkün.