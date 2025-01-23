Yangın anında hayat kurtaran 4 kritik adım

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Bolu’da yaşanan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası, toplumu derinden etkiledi.

Böyle felaketlerin bir daha yaşanmaması en büyük temennimiz, ancak bu tür acil durumlarda doğru adımları bilmek hayati önem taşıyor.

İşte yangın anında uygulamanız gereken 4 kritik adım:

YANGIN ANINDA HAYAT KURTARAN ADIMLAR

1- Havlu ya da kıyafetleri ıslatıp maske gibi yüzünüze bağlayın. Bu adım, dumandan etkilenmenizi en aza indirir.

2- Çıkış yoluna ilerlemek için yürümek yerine emekleyin. Çünkü duman yükselir, daha az dumana maruz kalırsınız.

3- Kapıdan çıkmak için kapı kolunu tuttuğunuzda sıcaksa çıkmayı denemeyin. Dışarıda yoğun bir ateş ve duman var demektir. Bu noktada yapmanız gereken şey dumanın içeri girmemesi için çarşaf ya da havluları ıslatıp kapı ve pencere eşiklerini kapatmaktır.

4- Eğer kıyafetleriniz alev aldıysa yerde yuvarlanarak kıyafetlerdeki alevleri söndürmeye çalışın.