Yapay zekanın derbi tahmini şaşırttı! Fenerbahçe- Galatasaray derbisinin kazananı…

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Süper Lig’de şampiyonluk yarışında kıyasıya rekabet devam ederken yarışı doğrudan etkileyecek olan derbi öncesi heyecanlı bekleyiş sürüyor.

Süper Lig’in 25. haftasında gerçekleşecek olan dev derbide Galatasaray, Fenerbahçe’yi konuk edecek.

Puan sıralamasında zirvenin sahibi olan Galatasaray, Fenerbahçe karşısında 6 puanlık avantajını korumak istiyorken Fenerbahçe’nin derbiden galip çıkarak zirveye yerleşmek istiyor.

Bu heyecan verici bekleyişin ardından derbi sonucun nasıl olacağı büyük bir merak konusu olmuş durumda.

Bu kritik mücadele öncesinde yorumcular ve taraftarlar tahminlerde bulunurken, yapay zeka da dev maçla ilgili analiziyle şaşkına çevirdi.

DERBİNİN KAZANINI TAHMİN ETTİ!

Dev derbi hakkında analiz yapan yapay zeka, "Galatasaray, 6 puanlık avantajı ve iç saha faktörü nedeniyle psikolojik olarak üstün olabilir. Ancak Fenerbahçe güçlü bir kadroya sahip ve deplasmanda etkili oynayabiliyor.

Kadro kalitesi, form durumu ve taktiklere bağlı olarak maç berabere bitebilir ya da Galatasaray kazanabilir. Ancak derbilerde her şey mümkün!" olacağı yönündeki tahminiyle dikkat çekti.

Yapay zeka tarafından yapılan analizler sonucunda maç skoru tahmin ise; “Galatasaray 2-1 Fenerbahçe, - Galatasaray 1-1 Fenerbahçe” şeklinde oldu.