Yargı’nın Başsavcı Ertuğrul’u Naşit Özcan’ın halası Hababam Sınıfı'nın yıldızı çıktı! Yargı dizisinin kadrosuna dahil olan Naşit Özcan bakın kimin yeğeni çıktı. Hem halası Türk sinemasının kraliçesiymiş hem de babası oyuncuymuş. İşte, Başsavcı Ertuğrul’un halası ve babası…

ensonhaber.com

Kanal D’nin sevilen dizisi Yargı’nın kadrosu giderek genişlerken son olarak kadroya Naşit Özcan’da dahil oldu.

Reyting rekortmeni olan dizide Başsavcı Ertuğrul’a hayat verecek olan Naşit Özcan karakteriyle büyük ses getirecek.

1957 İstanbul doğumlu olan Naşit Özcan Türk sinemasının kraliçesi olan halası ve oyuncu babası ise görenleri hayrete düşürüyor.

Oyunculuk aileden geliyor…

Türk sinemasının unutulmaz eserlerinden olan Hababam Sınıfı’nın Hafize Anası Adile Naşit meğer Naşit Özcan’ın halasıymış.

Türk sinemasında oynadığı filmlerle gönüllere taht kuran Adile Naşit’in yeğeninin de halası gibi başarılı olması tesadüf değil.

Tıpkı halası ve kendi gibi oyuncu olan babası ise Neşeli Günler’in yıldızı Selim Naşit Özcan.