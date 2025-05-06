YARIN RAFLARDA! ŞOK'tan Anneler Günü'ne özel %50 indirim: Kapıda kuyruk olacak

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Türkiye’nin sevilen market zinciri ŞOK, 7 Mayıs 2025 Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak yepyeni aktüel ürün kataloğunu duyurdu.

Bu haftaki katalogda yok yok! Evini yenilemek isteyenler de mutfağını donatmak isteyenler de ŞOK’un bu fırsatlarını kaçırmak istemeyecek.

Dekorasyon ürünleri, mutfak araç-gereçleri, kişisel bakım ürünleri ve teknolojik ürünler raflarda yerini alırken, asıl sürpriz Anneler Günü’ne özel %50 indirimli ürünler oldu.

ŞOK, annelere en güzel hediyeyi en uygun fiyatla sunmak isteyenler için çarpıcı fırsatlar hazırladı.

İşte ŞOK 7 Mayıs indirimli ürünler: