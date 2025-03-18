YARIN SON! AJet 19 Euro’ya yurt dışı bileti satıyor

Uygun fiyatlarla yurt dışına çıkmak isteyenlere AJet’ten müjde geldi!
Havayolu şirketi, Türkiye çıkışlı ve varışlı uçuşlarda büyük bir indirim kampanyası başlattı.
Sadece 19 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunulan 27.500 bilet, seyahat planlarını erkenden yapmak isteyen yolcular için büyük fırsatlar sunuyor.
Kampanya kapsamında 18-19 Mart 2025 tarihinde alınan indirimli biletler, 1 Mayıs - 19 Haziran 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.
GEÇERLİ ÜLKELER
Kampanya, 16 ülkeyi kapsayan geniş bir destinasyon yelpazesi sunuyor.
Yolcular, Roma, Londra, Berlin, Paris, Saraybosna, Bakü, Tiflis gibi popüler şehirlere uygun fiyatlarla seyahat etme imkanı bulacak.
Biletler sadece AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri üzerinden alınabilecek.