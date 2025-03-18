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YARIN SON! AJet 19 Euro’ya yurt dışı bileti satıyor

YARIN SON! AJet 19 Euro’ya yurt dışı bileti satıyor Seyahat severler için müjde! AJet Havayolları, yaz sezonunda yurt dışı uçuşlarında büyük bir kampanya başlattı. Türkiye çıkışlı ve varışlı uçak biletleri, sadece 19 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.