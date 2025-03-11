Yasa dışı bahis soruşturması açılmıştı: Acun Ilıcalı’nın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu!

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Yasa dışı bahis reklamı nedeniyle soruşturmaya dahil olan isimler arasında büyük yankıya neden olan Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan iddianame kabul edilmişti.

Yasa dışı bahis reklamı yapılarak insanların teşvik edilmesi iddiasıyla Acun Ilıcalı ile sahibi olduğu TV8 televizyon kanalı ve 'Exxen' dijital platform yetkilileri hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmıştı.

Söz konusu hazırlanan iddianamede aralarında Acun Ilıcalı’nın da bulunduğu 8 kişinin 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. Kabul edilen iddianamenin ardından Ilıcalı’nın hakim karşısına çıkacağı tarihte netleşti.

TARİH BELLİ OLDU!

Söz konusu iddianame, ‘kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek’ suçundan gönderildiği İstanbul 25.Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilmesinin ardından mahkeme tarihi belli oldu.

Aralarında Acun Ilıcalı’nın da bulunduğu 8 sanığın yargılanmasına 2 Temmuz tarihinde başlanması bekleniyor.

Hazırlanan iddianamede, 19 Kasım 2024’de Karadağ - Türkiye futbol karşılaşmasında ‘EXXEN’ logosuyla yayın yapıldığı, ruhsatsız ve yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının, sanal reklam teknikleriyle stadyum reklam panolarına ve her iki kalenin yanına yerleştirildiğinin tespit edildiği anlatıldı.