Yasa tasarısı kabul edildi! Kuzen evlilikleri tamamen yasaklandı

Haber Merkezi

Avusturya hükümeti, çocuk yaşta evliliklerin tamamen önüne geçmek ve kuzenler arası evliliklere yasal bir sınır koymak amacıyla uzun süredir gündemde olan kritik bir yasa tasarısını Bakanlar Kurulu’nda kabul etti.

Bu yeni düzenleme, sadece hukuki değil, aynı zamanda sosyolojik bir değişimi de beraberinde getiriyor. Yasa yürürlüğe girdiğinde, 16 yaşında evlenmeye izin veren mevcut uygulamaya son verilecek, evlilik yaşı 18’e çıkarılacak ve kuzenler arasında evlilik tamamen yasaklanacak.

Adalet Bakanı Anna Sporrer, alınan kararın yalnızca sembolik değil, toplumsal etkileri açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı.

AĞUSTOS’TA YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR!

Bakan Sporrer, "Yıllardır süren tartışmalar artık somut bir çözüme kavuşuyor" diyerek, yasa tasarısının ilk olarak meclis alt komisyonuna gönderileceğini ve ardından Ulusal Meclis’te oylanarak 2025 Ağustos'unda yürürlüğe girmesinin beklendiğini açıkladı.