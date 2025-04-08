Yaşayan Milyarder Sayısına Göre İlk 10 Şehir

Yağmur Uçar

Milyarderler, dünya çapında 800'den fazla şehirde...

İsviçre'deki Feldmeilen gibi kasabalardan, Güney Afrika'da küçük bir kasaba olan Ezulwini gibi yerlere kadar.

Yine de, dünyadaki 3.028 milyarderin neredeyse %25'i altı ülkede sadece on şehirde yaşıyor.

Forbes'un son raporuna göre, bu milyarderlerin toplam serveti 3,3 trilyon dolar.

New York City, 123 milyarderin evi olarak adlandırmasıyla bir kez daha listenin başında yer alıyor.

Moskova, bir önceki yıla göre 16 kişilik bir artışla 90 milyarderle listede ikinci sırada yer alıyor. Toplam net değerleri 409 milyar dolar civarında.

Hong Kong şu anda 72 milyarderle üçüncü sırada yer alıyor. Aynı zamanda ilk onda yer alan üç Çin şehrinden biri.

Mumbai iki sıra düştü ve şu anda 349 milyar dolar değerinde 67 milyarderle altıncı sırada yer alıyor.

MİLYARDERLERE GÖRE ŞEHİRLER

1- New York City - Michael Bloomberg

2- Moskova - Vagit Alekperov

3- Hong Kong - Li Ka-shing

4- Londra - Len Blavatnik

5- Pekin - Lei Jun

6- Mumbai - Mukesh Ambani

7- Singapur - Zhang Yiming

8- San Francisco - Dustin Moskovitz

9- Shanghai - Colin Huang

10- Los Angeles - Peter Thiel