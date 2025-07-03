Yaşlılık maaşı Temmuz 2025: 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL oldu?

Memurlar ve emekliler için kritik öneme sahip enflasyon rakamları 3 Temmuz 2025 Perşembe günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

Açıklanan verilerle birlikte birçok kamu personeli ve sosyal yardım alan vatandaşın maaşında güncelleme yapıldı.

Enflasyon farkına göre belirlenen maaş artışları, Temmuz ayı itibarıyla yürürlüğe girdi. Bu kapsamda 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen yaşlılık maaşı da zamlandı.

Peki, 65 yaş aylığı ne kadar oldu? 2025 Temmuz yaşlılık maaşı kaç TL? İşte detaylar...

65 YAŞ AYLIĞI (YAŞLILIK MAAŞI) NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamları sonrası, Temmuz 2025 itibarıyla maaşlara yapılacak zam oranları netleşti. Memur maaşlarına yüzde 15,57, emekli aylıklarına ise yüzde 16,67 oranında artış uygulanacak.

Bu artışla birlikte, sosyal destek kapsamında verilen 65 yaş aylığı da yeniden güncellendi. Ocak 2025’te 4.664 TL olarak ödenen yaşlılık maaşı, Temmuz ayında 5.390 TL’ye yükseldi. Yeni tutar, Temmuz dönemi itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak.