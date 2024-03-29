Yayla çorbasına birkaç damla ondan ekleyin, kesilmeye son verin... Sofraların vazgeçilmezleri arasında olan çorba çeşitleri arasında yayla çorbası ilk sıralarda gelir. Hem doyuruculuğu hem de lezzetiyle en sevilen çorbalar arasında olan yayla çorbasını yaparken ekleyeceğiniz birkaç damlası ile kesilme sorununu kökten çözeceksiniz…

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Dünyanın en iyi çorbaları listesine Türk mutfağının adını yazdıran yayla çorbası lezzeti ve doyuruculuğu ile en çok tercih edilen çorba çeşitleri arasında yer alır.

Yoğurt ve pirincin buluşmasıyla elde edilen bu lezzet bazı zamanlarda yoğurdun kesilmesi sorunu ile karşı karşıya bırakabilir. Özellikle de misafirlerin geldiği bir günde yapıldıysa bu durum epey can sıkıcı olabilir.

Terbiyesini çorbaya yedirmek ve pürüzsüz kıvamıyla şahane bir çorba hazırlamak için ise en temel işlem güzelce karıştırmakken bu işlemi iyi yapmamanız demek ne yazık ki kesilme sorununu yaşamanız demek olabiliyor.

Çorbaya birkaç damla ekleyin gerisini ona bırakın…

Karıştırmada da bir problem olmadığı halde yine de kesiliyor diyorsanız bu yöntem tam size göre birkaç damlası ne kesilme bırakacak ne başka bir şey.

Yayla çorbasını yaparken terbiyesine yani naneli sosunu dökmeden hemen önce ekleyeceğiniz birkaç damla limon çorba terbiyeyle buluştuğunda kesilmesini engelleyecek ve mükemmel kıvamlı çorbanızda herhangi bir sorunla karşılaşmamanızı sağlayacak.