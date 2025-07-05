YDS-2 İngilizce sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sonuç tarihi 2025

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Türkiye'de ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından düzenlenen resmi bir dil sınavıdır.

Genellikle akademik kariyer planlayanların girdiği YDS, her yıl 2 defa yapılmaktadır.

YDS-2/İngilizce, 5 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştiriliyor. Sınava girip çıkan adaylar ise artık sonuçlara odaklanıyor.

Sınav sonrası en sık araştırılan konu "YDS-2 sonuçları" oluyor.

YDS kılavuzunda yer alan bilgiye göre; YDS sınav puanı 5 yıl süreyle geçerli sayılıyor.

Peki; 2025 YDS-2/İngilizce sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuç tarihi ve ekranı...

YDS-2 SONUÇLARI 2025

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

Ancak henüz ÖSYM sonuçların ne zaman açıklanacağını bildirmedi.

2025 sınav takviminde YDS sonuç tarihi bilgisi yer almıyor.