‘Yemeyin’ uyarısı yapıldı! Her markette satılıyordu: Ünlü çikolata markası toplatılıyor!

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Sevilerek tüketilen atıştırmalık markaları arasında yer alan ünlü çikolata markası hakkında toplatılma kararı alındı.

Yurt dışında birçok markette satışı yapılan Lokumella Mini Fıstık Barları etiketinde belirtilmeyen süt izleri içermesi nedeniyle ‘yemeyin’ uyarısı yapıldı.

Söz konusu atıştırmalıkların Ocak ve Mart 2025 arasında satılan iki farklı parti koduna sahip ürünlerin geri çağrıldığı bildirildi.

ALERJİSİ OLANLAR İÇİN TEHLİKELİ

Toplatılmaya konu olan Lokumella Mini Fıstık Barları’nın, etiketinde belirtilmeyen süt izleri içerdiği için süt alerjisi veya laktoz intoleransı olan kişilerde ciddi reaksiyonlara yol açabileceği belirtildi.

Ürünü satan perakende zinciri, tüketicilere acil çağrıda bulunarak barların kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini vurguladı. Firma yetkilileri tarafından yapılan açıklama, “Lokumella Mini Fıstık Barları’nı güvenlik sebebiyle geri çağırıyoruz. Üründe beyan edilmemiş süt bulunduğu için alerjik reaksiyon riski taşıyor.

Eğer ürünü satın aldıysanız ve süte karşı hassasiyetiniz varsa, kullanmayı derhal bırakın ve en yakın TK Maxx veya Homesense mağazasına iade edin. Etkilenen tüm ürünler için ‘tam geri ödeme veya değiştirme garantisi sunuyoruz” ifadelerine değinildi.