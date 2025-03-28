Yeni düzenleme için düğmeye basıldı: O hatayı yapan yandı! Cezası 90 bin TL

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Gündemin nabzını tutan önemli konular arasında yer alan Yeni Torba Yasa tasarısında önemli düzenlemeler dikkat çekti. Söz konusu düzenlemeyle birlikte özellikle usulsüz işlem yapanlar için ağır cezalar getirildi.

Yeni Torba Yasa’da yer alan düzenlemeler ile birlikte başkasının IBAN'ını kullananlardan usulsüz fatura kesen işletmelere kadar birçok alanda ceza uygulamaları devreye giriyor.

İdari para cezası oranlarının tavanı gördüğü düzenlemeler ile birlikte o hatayı yapan affedilmeyecek. Söz konusu ususüzlüğün tespit edilmesi durumunda 90 bin TL’ye kadar para cezası kesilebilecek.

O HATAYI YAPAN 90 BİN TL ÖDEYECEK

Düzenleme kapsamında, özellikle finansal işlemlerdeki usulsüzlükler de büyük bir cezai yaptırıma tabii tutulacağı belirtiliyor.

Başkasının IBAN'ını ya da POS cihazını kullanan kişiler, önemli bir ceza ile karşı karşıya kalacak. Başkasının IBAN’ını kullanan iş yeri sahiplerine, işlemin tutarının yüzde 10’u kadar, ancak en az 30 bin lira ceza uygulanacak.

Ayrıca, POS cihazlarını usulsüz şekilde kullananlar için 45 bin liraya varan cezalar gündeme geliyor. İşletme hesaplarına ilişkin usulsüzlükler ise 90 bin liraya kadar ceza ile sonuçlanabilecek.