Bu sabun kullanan yaşadı! Türkiye de üretiliyor egzamadan selilüte her şeyi gideriyor... Doğal olarak üretilen birçok sabun çeşidi sağladığı farklı faydalar ile sıkça kullanılır. Doğal sabunlar arasında yer alan o sabun adeta egzama ve sedef gibi cilt hastalıklarına şifa oluyor. İşte cilt ve saç sağlığına birebir olan o sabun…

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Türkiye’de tonlarca üretimi yapılan bu sabun sağladığı faydalar ile kullananların vazgeçilmezi oluyor. Başta egzama ve sedef gibi cilt hastalıklarına karşı etkili sonuçlar sunan sabun saçınız ve cildiniz için farklı faydalarda sağlıyor.

Tamamen doğal malzemeler ile hazırlanan sabun, çoğu pahalı kozmetik ürününe kıyasla daha etkili sonuçlar almanızı sağlıyor.

Halk arasında her ne kadar az biliniyor da olsa Türkiye’de üretimi oldukça fazla olan sabun Avrupa, ABD ve Uzak Doğu ülkelerinde oldukça fazla talep ediliyor.

İşte, cildinizi yeniden doğmuş gibi yapacak o sabun…

Cilt sağlığı için kullanılan doğal sabunlar arasında yer almasına rağmen halk arasında bilinirliği az olan katran sabunu ardıç ağacından elde edilen yağların kullanılması ile elde ediliyor. Eski dönemlerden beri cilt ve saç sağlığı için kullanılan katran sabunu birçok fayda sağlıyor.

Katran sabunu en belirgin olarak ciltteki sivilceleri yok etmede oldukça başarılıdır. Bu sabun, siyah nokta oluşumunu engellemekte ve oluşan siyah noktaları da gidermektedir.

Cildi temizlemekte fazlasıyla etkili olan katran sabunu aynı zamanda cilde parlaklık ve canlılık da sağlamaktadır.

Egzama, sedef gibi hastalıklara iyi gelmekte ve bu hastalıkların tedavisinde önerilmektedir. Aynı zamanda katran sabunu, uyuzu tedavi etmede de oldukça etkilidir. Uyuz kaynaklı kaşıntıyı gidermede etkili olur.

Cilt sağlığı yanında kuru ve hassas yapılı saçları nemlendirerek yumuşak yapıya kavuşmasında yardımcı olmaktadır. Saç kırılmasını önleyerek dökülmelerde etkili olmaktadır.

Söz konusu sabun saç biti tedavisinde kullanıldığında da oldukça etkili sonuçlar verir. Saçlarda oluşan kepeklenmeyi gidermekte ve oluşumunu önlemektedir.

Ayrıca katran sabununu selülitleri gidermek, cildi sıkılaştırmak içinde kullanabileceğiniz etkili doğal sabunlar arasında yer alır.