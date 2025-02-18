Yere izmarit atan yandı! Uygulama başladı, 2 bin 953 TL ceza kesiliyor

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İlk olarak Bolu Belediyesi tarafından çevre kirliliğinin önüne geçilmesi için başlatılan uygulama Çorum Belediyesi tarafından da uygulamaya alındı.

Belediye tarafından uygulamaya alınan yeni cezalandırma kapsamında artık yere izmarit atanın cebi yanacak.

Çevre temizliğini korumak amacıyla başlatılan uygulama kapsamında yere sigara izmariti atanlara idari para cezası uygulamaya başlandığı paylaşıldı.

Belediye tarafından yapılan açıklamaya göre, bu tür çevre kirliliğini önlemek için özel olarak oluşturulan zabıta ekipleri sahada denetim yaptığı belirtildi.

2 BİN 953 TL CEZA KESİLECEK!

Belediye tarafından yapılan duyuruya göre, yere izmarit atan kişilere 2.953 TL idari para cezası uygulanacağı paylaşıldı. Belediye yetkilileri, bu cezanın çevre kirliliğiyle mücadelede önemli bir adım olduğunu belirterek, vatandaşları temizlik kurallarına uymaya davet etti.

Belediye tarafından sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda ise, “Hareket kabiliyeti yüksek, uzman zabıtalardan oluşan ekibimiz iş başında. Yere sigara izmariti atanlara 2.953 TL ceza hayırlı olsun. Temiz bir şehir için Atma şu zıkkımı yere!” ifadeleri kullanıldı.