Yeşilçam'ın adı bakın nereden geliyormuş...

Yağmur Dinç

Türk sineması denilince akla "Yeşilçam" gelir...

Yeşilçam filmleri, Yeşilçam ünlüleri...

Sinema kültürünün altın çağı olan Yeşilçam sineması, bugün hala değerini koruyor.

Cüneyt Arkın, Filiz Akın, Türkan Şoray, Tarık Akan... Her biri efsane Yeşilçam oyuncuları arasında yer alıyor.

Peki, Yeşilçam ismi nereden geliyor? Türk sinemasına neden Yeşilçam deniyor? İşte hikayesi...

YEŞİLÇAM İSMİNİN HİKAYESİ

Türk sinemasının "Yeşilçam" olarak adlandırılmasının kökeni, İstanbul’daki Yeşilçam Caddesi'ne dayanmaktadır.

1950'li yıllarda, İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki bu cadde, Türk sinemasının merkezi haline gelmişti.

Yeşilçam Caddesi'nde pek çok film yapım şirketinin ofisleri bulunuyor, sinema endüstrisinin kalbi burada atıyordu.

Bu caddenin, Türk sinemasının üretim ve dağıtım merkezi olmasının etkisiyle, sinema camiası da buranın adını benimsemiş ve "Yeşilçam" adı, Türk sinemasının simgelerinden biri haline gelmiştir.