Yılbaşı öncesi rahatlatacak! Bakanlık o ailelere 1.250 TL ödüyor... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirlilere yönelik sosyal destek ödemeleri, Aralık ayında da devam edecek. Faydalanan vatandaşlar, yeni yıldan önce ödemelerini alacak.

ensonhaber.com

Devlet, ihtiyaç sahibi vatandaşları desteklemek ve sosyal güvenliklerini sağlamak adına çeşitli sosyal destek programları yürütmeye devam ediyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay düzenli olarak vatandaşların hesaplarına yatırılıyor..

Bu kapsamda ailelere yönelik sağlanan 1.250 TL'ye kadar olan ödemeler, birçok ihtiyaca yönelik destek sağlama hedefi taşıyor.

Hak sahibi hanelere verilecek destek tutarları, hanedeki kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor.

Yılbaşı öncesi hesapta

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aralık ayı ödemelerinin yılbaşı öncesi hesaplara yatırıldığını belirtti.

Göktaş, yazılı açıklamasında, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında bugüne kadar hanelere toplam 60,3 milyar lira destek sağlandığını vurgulayarak, "İhtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4 milyar lira ödeme yapacağız." ifadelerini kullandı.

Aile Destek Programı ödemelerinin e-Devlet üzerinden sorgulanabilmesi için T.C. kimlik numarasıyla "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına girilebileceği belirtildi.