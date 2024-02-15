Yılların yanlışına son verin! Makarnayı artık böyle süzün... Meğer herkes yanlış yapıyormuş. Makarna suyunu süzme şeklinizi değiştirin, vitaminlerini koruyun...

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Makarna, her sofrada yer alabilen bir yemektir. Haşlanmış makarnayı pişirme yöntemleri damak lezzetine göre değişse de, haşlanmadan tüketmek mümkün değildir.

Suda haşlanan makarna süzülür ve ardından soslanır.

Peki, siz makarna suyunu nasıl süzüyorsunuz? Yıllardır büyük bir hata yapıyor olabilirsiniz...

Doğru süzme yöntemi

Geleneksel makarna süzme yönteminde, tencerenin içindeki makarnayı süzgece döküp ardından suyun süzülmesini beklemek gerekir.

Ancak bu şekilde su ile birlikte bütün vitaminleri de akar gider.

Makarnanın haşlanma sürecini sonlandırmak için 1 bardak soğuk su ekleyip tencereden kevgir yardımıyla alın. Böylece makarnadaki vitamin ve mineral kaybı en aza indirilirken, lezzet ve besin değeri korunmuş olur.