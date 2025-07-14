YKS sonuçları açıklandı mı? Son dakika 2025 YKS sonuçları erken açıklanır mı?

Bu sene 21-22 Haziran'da gerçekleştirilen YKS için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

YKS sonuçlarına göre üniversite tercihi yapacak olan adaylar, kariyerlerine ciddi bir yön verecek.

Adaylar tarafından sıkça "YKS açıklandı mı?" ve "Erken açıklanır mı?" soruları sorulurken, 22 Temmuz 2025 Salı günü olarak duyurulan açıklama tarihi netlik kazandı.

Ancak geçmiş yıllardaki sürpriz uygulamalar nedeniyle adaylar, sonuçların açıklanma tarihinin erkene çekilip çekilmeyeceğini de merak ediyor.

Bu kapsamda, arama motorlarında YKS sonuçları yoğun olarak araştırılıyor.

Peki; YKS erken açıklanır mı? YKS 2025 ne zaman açıklanacak? İşte bilgiler...

SON DAKİKA YKS 2025 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI

ÖSYM’nin yayınladığı 2025 sınav takvimine göre, TYT, AYT ve YDT oturumlarının sonuçları 22 Temmuz 2025 Salı günü resmi olarak duyurulacak

ÖSYM, şu ana kadar herhangi bir erken açıklama sinyali vermedi. Dolayısıyla adayların resmi açıklama tarihine göre beklemeleri öneriliyor.

YKS sonuç tarihine bugünden (14 Temmuz) itibaren 8 gün kaldı.