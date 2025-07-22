YKS tercihleri başladı mı? 2025 YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

ÖSYM tarafından Haziran ayında gerçekleştirilen üniversite sınavlarına 3 milyon civarı aday katılım gösterdi.
Milyonlarca kişinin ter döktüğü YKS sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih tarihlerine çevrildi.
İstedikleri üniversiteye yerleşmek isteyen milyonlarca aday tercih tarihlerini beklemeye başladı.
Peki, 2025 YKS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte merak edilen sorunun cevabı..
2025 YKS tercihleri ne zaman yapılacak?
2025 YKS tercih işlemleri, 30 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kılavuz yayınlandıktan sonra tercih ekranı aktif olacak.
Tercih yapacak adaylar işlemlerini "https://ais.osym.gov.tr" internet sitesi üzerinden yapabilecekler.