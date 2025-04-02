Yoğurtla birlikte tüketin, göbeğinizi eritin...

Yağmur Uçar

Yaz ayları yaklaştıkça kilo problemleri de gün yüzüne çıkıyor.

Ramazan'ın akabinde bayramı da geçirenler, kendilerine uygun diyet programları araştırıyor.

Diyetleri ancak bir uzman düzenleyebilir ama bazı yağ eriten takviyelerden bahsetmek de mümkün.

Özellikle de göbek bölgesi yağlanmaları için bu tarif mum gibi yakıyor...

HURMA-YOĞURT KARIŞIMI

Ramazan'dan arta kalan hurmaları değerlendirmenin tam vakti.

Hurmaları yoğurt ile karıştırıp yemek, bölgesel yağlarınızı eritmek için iyi bir seçenek olacak.

Yoğurt, sindirim sisteminizi düzenlerken hurma ise şeker seviyenizi koruyacak ve sonuç olarak uzun süre tokluk hissi ortaya çıkacaktır.

Bu durum ise daha az yemeye ve kalori açığı oluşturmaya sebep olacaktır. Böylelikle, vücudunuz yağ yakımına başlayacaktır.