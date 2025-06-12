Haber Merkezi

Aynı unvanda çalışan iki kamu personelinin karşılıklı olarak yer değişimi yapabilmesini sağlayan becayiş sistemi başvuruları her yıl alınmaya devam ediyor.

YÖK tarafından üniversiteler arası gönüllü ve karşılıklı tayin imkanı sunan becayiş ile bulundukları üniversitelerden tayin isteyen binlerce idari personel sonuçları heyecanla bekliyor.

Bu yıl açılan becayiş başvurularının geçtiğimiz haftalarda tamamlanmasının ardından gözler sonuç tarihine odaklanmış durumda. Peki, YÖK becayiş sonuçları belli oldu mu? Becayiş sonuçları ne zaman açıklanacak?

BECAYİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuruların tamamlanmasının ardından YÖK tarafından süreci başlamış durumda.

Süreç devam ederken başvuru yapan binlerce idari personel sonuç tarihi konusundaki meraklı bekleyişini sürdürüyor.

YÖK tarafından açıklanacak becayiş sonuçları için henüz kesin bir tarih verilmezken, duyurunun Haziran ayı içerisinde yapılması bekleniyor.