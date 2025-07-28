YÖKDİL/2 sonuç tarihi: 2025 YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) her yıl 2 kez yüz yüze 3 kez de online olarak gerçekleştiren Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (YÖKDİL) ikinci oturumu 27 Temmuz’da gerçekleşti.

Toplamda 80 soruluk sınava katılım sağlayan adaylar tarafından sonuç tarihi merakla beklenirken sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı.

Cevap anahtarı üzerinden kontrollerini sağlayan binlerce aday sınav sonuç tarihi konusunda araştırmalarına hız kazandırmış durumda. Peki, 2025 YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 YÖKDİL/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yılın son YÖKDİL uygulamasının sonuçları 15 Ağustos tarihinde ÖSYM sonuç ekranından adaylarla paylaşılacak.

Sınav sonuçları, lisansüstü eğitim ve yabancı dil hazırlık muafiyetinde sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 yıl, öğretim elemanı kadroları ile doçentlik başvurularında ise sürekli geçerlidir.