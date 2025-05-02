Yola çıktı, geliyor… Tarih netleşti: Türkiye’yi kasıp kavuracak

Haber Merkezi

Meteoroloji uzmanları, önümüzdeki hafta ortasında Türkiye'yi Afrika üzerinden gelen sıcak bir hava dalgasının etkisi altına alacağını açıkladı.

İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara ve diğer büyük şehirler başta olmak üzere, tüm Türkiye'nin sıcak hava dalgasından etkileneceği bildirildi.

İstanbul'da hava sıcaklıkları 30 dereceyi bulacakken, İzmir ve Bursa 31 dereceye kadar ısınacak. Ankara ise 30 dereceleri aşacak.

HAFTA ORTASINDA ZİRVE YAPACAK

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, sıcak havaları sevenlere müjdeyi verdi. Hafta ortasında sıcaklıkların tavan yapacağını duyurdu.

Açıklamasında, "Afrika isteyenler, 30 yeter mi? Evet yeter diyorsanız size müjdeler olsun. Önümüzdeki hafta ısınıyoruz. Hafta ortası İstanbul 30, Bursa 31, İzmir 31, Ankara 30, Eskişehir 31 derecelere ulaşacak..." ifadelerine yer verdi.