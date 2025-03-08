Yorgunluk ve Bıkkınlık İçin Dua: Okuyan Dinç Olacak...

Yağmur Uçar

İslam’a göre, dünya hayatı bir imtihandır ve her insan çeşitli zorluklarla karşılaşacaktır. Bu zorluklar arasında yorgunluk, bıkkınlık, sıkıntı ve stres de yer alır.

"Andolsun, sizi biraz korku, biraz açlık, biraz mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltme ile sınarız. Sabredenleri müjdele!" (Bakara, 155. ayet)

Dinimiz Allah’a güvenmesini, sabır ve dua etmesini öğütler.

Kendini halsiz, yorgun ve bıkmış hissedenler sığınacakları bir dua arayışına girer.

Allah’a yönelmek, kalpten yapılan niyazlar, sıkıntıyı hafifletebilir ve insanı huzura kavuşturabilir.

İşte üzerinizdeki bu hallerden kurtulmak için tavsiye edilen en etkili dualar...

YORGUNLUK VE BIKKINLIK İÇİN DUALAR

Fatiha Suresi: Yorgunluk ve bıkkınlık duygusunu hafifletmek, huzur bulmak için her zaman okunması önerilen bir suredir.

Ayet-el Kürsi (Bakara Suresi, 255. Ayet): Bu ayet, ruhu rahatlatan, kalbi huzurlu kılan bir etkiye sahiptir.

İhlas suresi, kalbin rahatlamasına ve manevi yüklerin hafiflemesine yardımcı olur.

"Hasbunallahu ve nimel vekil": Anlamı: "Bize Allah yeter, O ne güzel vekildir." Bu dua, zor zamanlarda teselli bulmak ve rahatlamak için yapılır.

"Allahümme inni e’ûzu bike min el-hammi vel-huzni ve el-‘aczi vel-kesali ve buhri d-düca’ ve galebeti d-dünyâ ve kahrir-ricâl": Anlamı: "Allah’ım! Ben sana üzüntü ve kederden, acizlik ve tembellikten, korku ve dertten, insanların galip gelmesinden, dünya işlerinin zorluğundan sana sığınırım."

"La havle ve la kuvvete illa billah": Anlamı: "Allah’tan başka güç ve kuvvet yoktur." Bu dua, zor ve sıkıntılı zamanlarda güç bulmak ve yorgunlukla başa çıkmak için sıklıkla okunur.



TEMBELLİK İÇİN DUA

“Allâhümme innî eûzü bike mine’l-aczi ve’l-keseli ve’l-cübni ve’l-heremi ve’l-buhl ve eûzü bike min azâbi’l-kabr ve eûzü bike min fitneti’l-mahyâ ve’l-memât:

Allah'ım! Âcizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlayıp ele avuca düşmekten ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azâbından sana sığınırım. Hayat ve ölüm fitnesinden sana sığınırım.” (Müslim, Zikir 50)