Yumurta haşlanırken birkaç damla ekleyin, yumurtalarınız çatlamadan kaynasın… Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan temel besin yumurtadır. Özellikle haşlanma olarak tercih edilen yumurta, ne yazık ki haşlanma sırasında çatlayarak kaynamaya devam eder. İşte, haşlama suyuna ekleyeceğiniz birkaç damla ile çatlama sorununu ortadan kaldıran yöntem…

ensonhaber.com

Sağlıklı bir beslenme için tüketilmesi gereken besinlerin başında yumurta gelir. Sağlığa olan bir çok faydası ile kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi haline gelmiştir.

Yumurtanın en sağlıklı şekilde tüketilme şekli ise haşlamadır. Yumurtayı haşlarken belli başlı sorunlar ile karşı karşıya kalınabilir.

Bu sorunları çözmenin ise birçok doğal yöntemi vardır. Belki de en sık olarak karşılaşılan sorun ise haşlama sırasında yumurtanın çatlamasıdır.

Yumurtayı haşlarken suyuna ekleyeceğiniz birkaç damla ile bu sorunu ortadan kaldıracak hem doğal hem de pratik bir yöntem vardır.

İşte, yumurtayı çatlamadan kaynatacak o yöntem…

Yumurtanız haşlanırken suyuna sıkacağınız birkaç damla limon ile yumurtanın çatlama sorununu kökten çözmeniz mümkün oluyor.

Haşlama suyuna sıkacağınız limon, yumurtanın kabuğunun daha sert ve sağlam kalmasını sağlayacak ve böylelikle çatlama sorununu çözmüş olacaksınız.

Yumurtanın kabukları çatlamadan tek parça halinde haşlanmasını sağlamak için 1 yemek kaşığı limon suyunu yumurtaları haşlayacağınız su içerisine eklemek yeterli oluyor.

Tabii yumurtaların kabuklarını sertleştirerek çatlamasını engelleyen bu yöntem kaynama işleminin ardından kesinlikle soyulmasında herhangi bir probleme neden de olmuyor.