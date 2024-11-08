Yurt dışına çıkacak olanlar dikkat! 1 Ocak’tan itibaren böyle olacak

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Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan önemli bir duyuru geldi.

1 Ocak 2025 itibarıyla fiziki yurt dışı çıkış harcı pulu uygulaması sona erecek.

Artık fiziki olarak harç pulu almak yerine, tüm işlemler online ortamda gerçekleştirilecek.

Yeni düzenleme, yurt dışına seyahat edecek vatandaşlar için daha hızlı ve pratik bir süreç sunacak.

YURT DIŞI HARÇ PULU ONLİNE NASIL ÖDENİR?

Yurt dışı çıkış harcı ödemeleri artık daha kolay. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yeni düzenlemesiyle, 1 Ocak 2025’ten itibaren yurt dışı çıkış harcı ödemeleri İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılabilecek.

“ivd.gib.gov.tr” adresine giren vatandaşlar, hızlı hizmetler kısmından "Harç ve değerli kağıt bedeli ödeme" sekmesini seçip, "yurt dışı çıkış harcı ödeme" bölümüne tıklayarak, harç ödemelerini online olarak tamamlayabilecekler.