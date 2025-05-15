Yusuf Yazıcı'nın kardeşi Süper Lig ekibine imza attı! İşte yeni takımı...

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Yunanistan ekiplerinden Olympiakos forması giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın futbolcu kardeşi Furkan Yazıcı Süper Lig ekibine 2 yıllık imza attı.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, genç yetenek Furkan Yazıcı ile 2 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

18 yaşındaki orta saha oyuncusu, U19 takımında gösterdiği performansla A takıma yükseldi.

Futbol kariyerine Trabzonspor altyapısında başlayan Furkan Yazıcı, futbolcu kimliğinin yanı sıra aynı zamanda yıldız futbolcu Yusuf Yazıcı’nın kardeşi olmasıyla da spor kamuoyunun dikkatini çekiyor.

Trabzonspor altyapısından yetişen 2006 doğumlu Furkan Yazıcı, Altınordu ve Eyüpspor U19 takımlarında oynadıktan sonra sezon başında Gaziantep U19 takımına katılmıştı.

Teknik kapasitesi ve gelişime açık yapısıyla altyapıdan A takıma çıkan Furkan Yazıcı, bu sözleşmeyle birlikte profesyonel kariyerinin ilk adımını atmış oldu.

Genç yıldız, önümüzdeki sezon Gaziantep FK formasıyla Süper Lig'de mücadele edecek.