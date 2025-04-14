Yüzünüze bu taşı sürün, Çinliler gibi genç görünün...

Yağmur Uçar

Çinli kadınların bebek gibi ciltlerini bilirsiniz...

Siz de bu görüntüye sahip olmak istiyorsanız, bu yöntemi deneyebilirsiniz.

Şimdilerden en popüler kozmetik trendi, "Gua Sha Taşı".

Bu taş ile yüze masaj yapmak, adeta cildi yeniliyor ve gençleştiriyor.

Gua sha taşını kullanmadan önce, cildinizi temizleyin ve nemlendirici veya yağ uygulayın. Cildin kaygan olması, taşın kolayca hareket etmesini sağlar.

Taşı yüzünüzde yukarı ve dışa doğru hareketlerle, nazikçe gezdirin.

İşte etkileri...

GUA SHA TAŞININ FAYDALARI

Gua sha taşıyla yapılan masaj, kan dolaşımını artırarak cildin daha canlı ve parlak görünmesini sağlar.

Gua sha, yüzün belirli bölgelerinde yapılan hareketlerle lenfatik sistemi uyarır, bu da vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

Bu taş ile yüz üzerinde yapılacak masaj, cildin üzerindeki kirin ve fazla yağın temizlenmesine yardımcı olabilir. Bu da sivilce ve siyah nokta oluşumunu engellemeye yardımcı olur,