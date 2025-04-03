Zamanı Geldi: İşte Nisan Ayında Budanması Gereken Bitkiler

Yağmur Uçar

Budama, zayıf veya ölü dalları keserek bitkinin enerjisini güçlü kısımlara yönlendirir, böylece daha fazla verim elde edilebilir.

Budamak, bitkinin daha güzel görünmesini sağlayarak estetik açıdan da fayda sağlar.

Işık ve hava dolaşımını artırarak, hastalıkların yayılmasını engeller ve bitkinin daha güçlü olmasına yardımcı olur.

Doğru budama, bitkinin sağlığını korur ve ona daha uzun ömür sağlar.

Bitkilerle arası iyi olanlar, nisan ayında budanacak olan bitkileri araştırıyor.

İşte o liste...

Elma, armut, erik gibi meyve ağaçları, çiçek açmadan önce budanabilir. Ölü, hastalıklı veya fazla dalları kesmek, meyve verimini artırabilir ve ağacın sağlıklı büyümesini sağlar.

Güllerin sağlıklı ve bol çiçeklenmesi için nisan ayında budama yapılabilir. Eski ve zayıf dallar kesilir, sağlıklı sürgünler bırakılır.

Yediveren, lavanta, yasemin gibi çalılar da nisan ayında budanabilir. Bu, bitkinin daha yoğun ve düzenli büyümesini sağlar.

Bahar aylarında çiçek açacak olan süs bitkilerinin budanması gerekir. Özellikle lavanta, sardunya gibi bitkilerde eski dalların kesilmesi, yeni sürgünlerin sağlıklı bir şekilde çıkmasına yardımcı olur.

Sarmaşıklar, özellikle kış boyunca zayıflamış dalları temizlenerek budanabilir. Bu, bitkinin düzenli büyümesini sağlar ve daha sağlıklı görünmesini sağlar.