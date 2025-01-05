Zamlı hostes maaşları 2025: THY kabin memuru maaşları dudak uçuklattı

Asgari ücrette yaşanan artışın ardından memur ve özel sektör çalışanlarının alacakları zamlı maaşlar belli olmaya devam ederken Türk Hava Yolları tarafından 2025 yılında kabin memurlarına ödenecek zamlı maaş tutarları paylaşıldı.
Yeni başlayan ve deneyimli hostesler için belirlenen maaş oranları profesör maaşlarını geride bırakarak dudak uçuklattı.
Maaşların yanı sıra yapılan ek ödemelerle birlikte dikkat çeken seviyelere ulaşan oranlar dikkat çekti. İşte, THY kabin memuru maaşları 2025…
ORANLAR DUDAK UÇUKLATTI
Profesör maaşlarının neredeyse 2 katına yakın bir rakama ulaşan hostes maaşları sosyal medyada gündem oldu.
Maaş zamlarının yanı sıra, THY hostesleri uzun menzilli uçuşlarda günlük 1.000 ila 7.500 TL arasında değişen uçuş tazminatlarıyla elde edecekleri ek kazançları dikkat çekti. İşte, yeni başlayan ve tecrübeli hostes maaşları 2025 listesi:
Yeni Başlayan Hostesler:
Ortalama maaş: 70.000 – 100.000 TL (ek ödemeler dahil).
Deneyimli Hostesler:
Ortalama maaş: 100.000 – 160.000 TL.