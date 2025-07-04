Zamlı İOKBS bursu 2025: MEB Bursluluk parası zamlandı mı, kaç TL oldu?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) ile başarılı öğrencilere karşılıksız burs desteği sağlıyor.

Öğrencilerin eğitim hayatlarına katkıda bulunmayı amaçlayan bu burs ödemeleri, her yıl güncelleniyor.

Burs parası ise memur maaş katsayısına göre artış yaşıyor.

Gelen son zammın ardından İOKBS bursu zamlandı mı merak edildi.

Peki İOKBS bursu ne kadar oldu, zamlandı mı? 2025 MEB Bursluluk sınav parası miktarı...

ZAMLI İOKBS BURSU KAÇ TL 2025

Bursluluk parası ocak ayı itibariyle yaklaşık olarak 2.015 TL olarak ödeniyordu.

Memur maaşlarına enflasyona göre temmuz ayı itibarıyla yüzde 15,57 oranında zam yapılması ardından İOKBS burs parası miktarı da arttı.

Buna göre güncel İOKBS bursunun 2.300 TL civarında öğrencilerin hesaplarına geçmesi bekleniyor.