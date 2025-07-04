Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Emekli zam farkı ödemeleri Temmuz 2025

2025 yılının ikinci emekli zammı, 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşti.

TÜİK’in duyurduğu Haziran ayı enflasyon oranıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı yüzde 16,67 olarak belirlendi.

Bu gelişmenin ardından milyonlarca emekli, zamlı maaşların ödeme tarihlerini ve maaş farklarının ne zaman yatırılacağını merak etmeye başladı.

Peki; zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek? Enflasyon farkı ne zaman yatar? Zam farkı yatacak mı, ne zaman? İşte detaylar...

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı (4A, 4B, 4C) kapsamında yer alan emekliler için zam oranları Meclis'te onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Bu sürecin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaşlarının yeni ödeme takvimini ve maaş farklarının yatırılacağı tarihleri resmi açıklamayla duyuracak.

Yasalaşma sürecinin tamamlanması durumunda, zamlı maaşların Temmuz ayı içerisinde tahsis numarasına göre kademeli olarak ödenmesi bekleniyor.

ZAM FARKI ÖDEMELERİ 2025

En düşük emekli maaşı düzenlemesine dair teklifin Temmuz ayının 15'i gibi Meclis'ten geçip Resmi Gazete'de yayımlanması öngörülüyor.

Teklifin Temmuz ayı sonuna doğru yasalaşması ardından ise emekli maaş farkları ilgililerin hesaplarına geçmeye başlayacak.

Emekli zam farklarının yatacağı tarihe dair bilgilendirmeyi SGK yapacak.