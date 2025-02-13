Zeka Testi: Resimde Kaç Sayı Saklı? Görenlerin Yalnızca %1’i Doğru Cevabı Veriyor

Haber Merkezi
Sosyal medyada hızla yayılan bu görsel, dikkat ve algı yeteneğinizi test ediyor.
Resmin içinde gizlenen sayıları bulmak sandığınızdan daha zor. Görenlerin yalnızca %1’i doğru cevabı verebiliyor.
Eğer görsel zekanıza güveniyorsanız, hemen deneyin. 5 saniye içinde doğru sayıyı bulanlar üstün zekâlı kabul ediliyor.
Peki, siz bu meydan okumaya hazır mısınız?
Yukarıdaki adam görselinde sayılar gizleniyor. Göreviniz 10 saniye içinde kaç tane sayı olduğunu bulmak.
Eğer doğru cevabı bulduysanız, olağanüstü bir gözlem yeteneğine sahipsiniz demektir.
Bulamayanlar aşağıdaki cevabı kontrol edebilir.